Житель Кубани посадил сына на цепь

СЕГОДНЯ 18:13 2019-07-22T18:13:12+03:00

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Жителя Белореченского района Краснодарского края подозревают в незаконном лишении свободы своего малолетнего сына. В отношении 46-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

- Как установило следствие, мужчина проживал со своей семьей в селе Великовечном. 18 июня 2019 года он отвел своего 10-летнего сына в сарай. Там он обмотал вокруг шеи ребенка металлическую цепь, а другой конец закрепил замком на ножке стеллажа. Затем подозреваемый, вместе с беременной супругой и 4-летним сыном отправился в один из перинатальных центров города Краснодара, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мальчик смог самостоятельно избавится от цепи и выбраться из сарая. После этого он отправился в ближайший магазин и рассказал его работникам о случившемся, а те, в свою очередь, вызвали сотрудников полиции.

Сейчас ребенок находится в реабилитационном центре. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования тщательно изучат условия жизни и воспитания ребенка в данной семье.

ИСТОЧНИК KP.RU