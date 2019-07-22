В Тимашевском районе заменят 7,5 км водопровода

СЕГОДНЯ 18:45 2019-07-22T18:45:00+03:00

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В 2019 году в Тимашевском районе Краснодарского края заменят 7,5 км водопроводных сетей. Благодаря этому, бесперебойным водоснабжением удастся обеспечить почти 700 жителей хутора Ленина.

- В минувшем году здесь возвели новый водозаборный узел. На замену водопроводных сетей из регионального бюджета выделили необходимое финансирование. В 2020 году проблема с водой в хуторе будет решена, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что в нынешнем году на решение проблем водоснабжения в различных муниципалитетах Кубани выделено более 260 млн рублей.

Также, благодаря софинансированию из краевого бюджета, в 2019 году подведут газ к 120 домам станицы Передовой Отрадненского района. Кроме того, отремонтируют участок трассы к хутору Молькин в Горячем Ключе. На работы, которые завершат до конца года, потратят почти 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU