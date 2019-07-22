Кубань с начала года приняла более 7 млн туристов

СЕГОДНЯ 19:08 2019-07-22T19:08:22+03:00

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В Краснодарском крае с начала 2019 года отдохнули более 7 млн туристов. Это больше, чем в 2018-м, при том, что Краснодарский край тогда принимал игры Чемпионата мира по футболу.

- Курорты Кубани могут круглогодично предлагать туристам разнообразный, качественный и запоминающийся отдых на любой вкус, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В регионе функционируют гостиницы, рассчитанные на разный уровень достатка. В Краснодарском крае больше всего в стране объектов, которые работают по системе «все включено» и «ультра все включено».

Стоит отметить, что помимо традиционных видов отдыха, на Кубани развиваются активный, культурно-познавательный, аграрный и событийный туризм. Также гости региона интересуются винными и гастрономическими маршрутами.

Добавим, в августе на курортах края пройдут два крупных музыкальных фестиваля в Темрюкском районе и Сочи. А в сентябре в Олимпийском парке состоится Гран-при России FORMULA 1.

ИСТОЧНИК KP.RU