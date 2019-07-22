В Кубанском управлении ФСБ сменилось руководство

СЕГОДНЯ 19:35 2019-07-22T19:35:28+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому начальником Управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю назначен генерал-майор Сергей Захарихин. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника управления - начальником службы в Сочи.

- Прежний руководитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Колосов переведен на новое место службы. Он возглавлял краевое управление ФСБ с 2015 года, сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Сергей Захарихин родился 13 мая 1962 года в Сахалинской области. С 1989 года он прошел путь от оперуполномоченного до начальника Управления ФСБ по краю. Он награжден рядом государственных и ведомственных наград. Женат, воспитывает дочь.

В свою очередь, начальником службы в Сочи стал генерал-майор Виктор Шаменков.

ИСТОЧНИК KP.RU