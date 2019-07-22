2019-07-22T19:35:28+03:00
Общество

В Кубанском управлении ФСБ сменилось руководство

Региональное ведомство возглавил Сергей Захарихин
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: 2gis.ruФото: 2gis.ru
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому начальником Управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю назначен генерал-майор Сергей Захарихин. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника управления - начальником службы в Сочи.

- Прежний руководитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Колосов переведен на новое место службы. Он возглавлял краевое управление ФСБ с 2015 года, сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Сергей Захарихин родился 13 мая 1962 года в Сахалинской области. С 1989 года он прошел путь от оперуполномоченного до начальника Управления ФСБ по краю. Он награжден рядом государственных и ведомственных наград. Женат, воспитывает дочь.

В свою очередь, начальником службы в Сочи стал генерал-майор Виктор Шаменков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре на две ночи ограничат движение по ул. Красной
Кубань с начала года приняла более 7 млн туристов
В Тимашевском районе заменят 7,5 км водопровода
Житель Кубани посадил сына на цепь
Дмитрий Медведев оценил итоги уборочной кампании в Краснодарском крае
В Сочи запретили строить 7-этажный ресторан
В Краснодаре после визита врача во сне умер тяжелобольной ребенок
Кубанскому статистическому комитету исполнилось 140 лет
В Новороссийске мужчина умер после падения с велосипеда
В Олимпийском парке Сочи временно ограничат движение транспорта
В Адыгее из-за ливня подтопило 40 дворов
ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»
В Новороссийске у пенсионера похитили миллион рублей
В Сочи задержали водителя, который не пропустил скорую помощь
После ливня в Краснодаре подтопило квартиры горевшего дома на Мира
В Краснодаре с начала лета украли 70 канализационных люков
В Сочи спасатели эвакуировали туриста с горы
С 23 июля открывается продажа «единого» билета в Абхазию
В Краснодаре расширят службу по содержанию ливневки
На улице Московской в Краснодаре возобновили движение транспорта
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на рейс Краснодар – Стамбул
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
На Кубани водитель украл 2 млн рублей, вернулся извиниться и убил мужчину