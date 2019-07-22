В Краснодаре на две ночи ограничат движение по ул. Красной

СЕГОДНЯ 19:55 2019-07-22T19:55:50+03:00

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В Краснодаре в течении ближайших двух ночей ограничат движение по ул. Красной. Из-за проведения ремонта нельзя будет проехать по участку от ул. им. Гаврилова до ул. Одесской по нечетной стороне. Помимо этого, в ночь с 22 на 23 июля перекроют перекресток ул. Красной и ул. Гаврилова.

- Для выполнения ремонтных работ главную улицу Краснодара перекрывают только по ночам. Днем, из-за плотного движения транспорта проводить ремонтные работы на ул. Красной невозможно. Чтобы завершить работы на ул. Красной осталось уложить финальный слой асфальта от ул. Северной до ул. Офицерской, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Из-за проведения работ изменится схема движения общественного транспорта.

Стоит добавить, что ремонт ул. Красной идет по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках в 2019 году в столице Кубани отремонтируют 50 участков улиц общей протяженностью около 65 км.

ИСТОЧНИК KP.RU