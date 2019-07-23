2019-07-23T08:12:19+03:00
Общество

Полиция Кубани проводит проверку после публикации видео с курящей матерью и пьющим пиво ребенком

Предположительно, запись снята в Сочи
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Опубликованное в инстаграме видео стало причиной полицейской проверки. Пользователи сообщили, что в Сочи на улице Донской жительница одного из домов сняла, как молодая женщина курит в компании ребенка. Малыш при этом отпивает из пивных бутылок, позже к ним присоединяется мужчина.

Запись, якобы сделанная в субботу, вызвала осуждение пользователей. После того, как она привлекла внимание правоохранителей, видео удалили.

- Полиция проводит проверку после публикации данного видео. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас полицейские выясняют кем, где и когда было снято видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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