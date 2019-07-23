В Кабардинке проложили дорогу к сухогрузу «Рио»

СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-23T08:24:58+03:00

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Одну из главных достопримечательностей Черноморского побережья скоро уберут. Под Кабардинкой прокладывают дорогу для спецтехники, которая снимет с мели сухогруз «Рио».

Местные жители сообщают, что дорогу отсыпали от кемпинга «Скала» до трубы очистных сооружений. После этого доступ посторонних к судну будет ограничен.

Сухогруз «Рио» был выброшен на мель во время шторма к мысу Дооб еще в декабре прошлого года, после чего стал очень популярным местом у местных жителей и туристов. В июне стало известно, что у судна сменился собственник, который намерен снять его с мели.

ИСТОЧНИК KP.RU