В Кабардинке проложили дорогу к сухогрузу «Рио»
Его планируют снять с мели
Фото: Роман Кокорин
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Одну из главных достопримечательностей Черноморского побережья скоро уберут. Под Кабардинкой прокладывают дорогу для спецтехники, которая снимет с мели сухогруз «Рио».
Местные жители сообщают, что дорогу отсыпали от кемпинга «Скала» до трубы очистных сооружений. После этого доступ посторонних к судну будет ограничен.
Сухогруз «Рио» был выброшен на мель во время шторма к мысу Дооб еще в декабре прошлого года, после чего стал очень популярным местом у местных жителей и туристов. В июне стало известно, что у судна сменился собственник, который намерен снять его с мели.
ИСТОЧНИК KP.RU