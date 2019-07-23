С начала года около 500 тысяч кубанцев прошли диспансеризацию

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-23T08:37:49+03:00

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В Краснодарском крае с начала года диспансеризацию прошли около полумиллиона человек.

- Это более 53% от общего числа тех, кто в этом году должен пройти диспансеризацию, - уточнили в минздраве Краснодарского края.

Диспансеризацию следует проходить в ближайшей поликлинике в возрасте от 18 до 39 лет – 1 раз в 3 года, а в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. Это бесплатно и позволит на ранних стадиях обнаружить заболевание и избежать серьезных последствий.

- Если у Вас возникли вопросы в связи с прохождением диспансеризации, Вы можете обратиться в регистратуру своей поликлиники, к лечащему врачу, главному врачу или на горячую линию министерства здравоохранения края: 8-800-200-03-66, - рассказали в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU