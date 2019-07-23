В Краснодаре построили новый детский сад на улице Героя Яцкова

СЕГОДНЯ 10:22 2019-07-23T10:22:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре готовится к открытию детский сад на 300 мест на улице Героя Яцкова. Его построил застройщик, у которого администрация теперь выкупит здание за бюджетные средства. На лицензирование и подготовку документов уйдет около трех месяцев, после чего детский сад откроет двери для детей.

Глава города Евгений Первышов назвал это «подарком» для жителей района. Что нужно сделать, чтобы его получить, мэр не уточнил.

— Действительно неординарный детский сад — на 300 мест с ясельными группами — очень нужен этому развивающемуся микрорайону. Это — серьезный подарок для жителей, который они получат при поддержке губернатора Кубани, средств краевого бюджета. Здесь создается социальный кластер — рядом уже сдана школа, в дальнейшем планируется строительство ещё одного садика и поликлиники, — сказал Евгений Первышов.

На строительство детского сада ушло немногим более года. Здание рассчитано на 16 групп, есть ясли для детей в возрасте от 2 месяцев, пищеблок, медицинский кабинет, прачечная и даже столярная мастерская. На первом этаже сделаны теплые полы. Все группы оснащены мебелью, игровым оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU