Детский сад «Сказочный город» в «Губернском» посетил Евгений Первышов

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-23T12:49:54+03:00

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Глава города Евгений Первышов в ходе рабочей поездки 23 июля осмотрел новейшее дошкольное учреждение на 300 мест в микрорайоне «Губернский».

Яркое двухэтажное здание в «Губернском» само по себе является украшением микрорайона. Всего год назад на этом месте был пустырь. Теперь здесь красуется современный детский сад «Сказочный город» от группы компаний «ЮгСтройИнвест». На сегодняшний день объект уже введен в эксплуатацию. Внутри оборудовано все необходимое для комфорта малышей. Уже этой осенью детский сад откроет свои двери для 300 детей возрастом от 2-х месяцев до 8 лет.

- Строительство социального кластера — яркий пример комплексной застройки, когда параллельно с жильем в микрорайоне строятся нужные городу и жителям объекты социальной сферы. Компания «ЮгСтройИнвест» считается у нас одной из самых ответственных. На сегодняшний день это действительно приоритетная задача – строительство современного жилья с одновременным возведением социальных объектов, – сказал Евгений Первышов.

Застройщик возвел детский садик в рекордно короткие сроки. В просторном, красочном здании оборудовано 16 групповых ячеек для ребятишек разных возрастов, пищеблок с малым грузовым лифтом, медблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, актовый зал. Также в садике установили лифт для ребятишек с ограниченными возможностями. Помещения оснащены самой современной техникой, а все здание – системой пожарной безопасности и видеонаблюдения. Во дворе малышей ждет просторная игровая территория.

-В новом садике мы продумали все, чтобы ребятишкам было уютно и комфортно. Он предусмотрен как для самых маленьких, так и для детей постарше. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» – одна из первых в стране занялась возведением детских садов с яслями по новым правилам. Поэтому в наш садик будут приниматься даже ребятишки от 2х месяцев. Мы уверены, что в первую очередь нужно думать именно о детях, ведь они наше будущее. В целях заботы о младшем поколении, а также о родителях, вся необходимая инфраструктура продумывается до мелочей и располагается в непосредственной близости к дому, – рассказывает заместитель генерального директора «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

В «Губернском» предусмотрено все для комфорта жителей. «ЮгСтройИнвест» – обладатель многочисленных наград регионального и федерального значения. Группа компаний входит в ТОП-5 застройщиков России и возводит микрорайоны сразу в трех городах нашей страны – Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. За 16 лет застройщик возвел более 3,3 миллионов квадратных метров жилья, сдал 10 детских садов и 2 школы. В ближайшее время по трем городам планируется торжественное открытие еще 2 школ и 2 детских садиков, в числе которых и краснодарский.

ИСТОЧНИК KP.RU