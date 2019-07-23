В Краснодаре укоротят паузу для пешеходов на переходе в районе Микрохирургии глаза

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-23T11:17:18+03:00

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С 1 августа пешеходы будут переходить улицу Красных Партизан в районе микрохирургии глаза в два этапа. Светофор настроят таким образом, что на переход вместо 26 секунд останется только 15. Автомобилисты получат возможность ехать не 88 секунд, как сейчас, а 99.

В департаменте транспорта рассчитывают таким образом увеличить пропускную способность улицы на 350 авто в час в каждом направлении.

— Мы меняем схему перехода из-за перенастройки режима работы светофорного объекта для того, чтобы увеличить пропускную способность для автотранспорта на участке въезда и выезда из города со стороны Западного обхода. Это одно из предложений Высшей школы экономики, - рассказал директор департамента транспорта Владимир Архипов.

Для пешеходов на дороге появится «островок безопасности», где они смогут переждать паузу. Таким образом, пеший путь на другую сторону улицы Красных Партизан займет около четырех минут.

ИСТОЧНИК KP.RU