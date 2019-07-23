2019-07-23T11:17:18+03:00
Общество

В Краснодаре укоротят паузу для пешеходов на переходе в районе Микрохирургии глаза

На улице Красных Партизан обустроят «островок безопасности»
Поделиться:
Пешеходам придется подождать Фото: krd.ruПешеходам придется подождать Фото: krd.ru
Изменить размер текста:

С 1 августа пешеходы будут переходить улицу Красных Партизан в районе микрохирургии глаза в два этапа. Светофор настроят таким образом, что на переход вместо 26 секунд останется только 15. Автомобилисты получат возможность ехать не 88 секунд, как сейчас, а 99.

В департаменте транспорта рассчитывают таким образом увеличить пропускную способность улицы на 350 авто в час в каждом направлении.

— Мы меняем схему перехода из-за перенастройки режима работы светофорного объекта для того, чтобы увеличить пропускную способность для автотранспорта на участке въезда и выезда из города со стороны Западного обхода. Это одно из предложений Высшей школы экономики, - рассказал директор департамента транспорта Владимир Архипов.

Для пешеходов на дороге появится «островок безопасности», где они смогут переждать паузу. Таким образом, пеший путь на другую сторону улицы Красных Партизан займет около четырех минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерчи, ливни, грозы и град: В Краснодарском крае объявлено очередное экстренное предупреждение
Как Бари Алибасов: в Кропоткине мужчина по ошибке выпил моющую жидкость
На Кубани начальник отдела противодействия коррупции полиции попался на взятке
В Адыгее жесткую посадку совершил вертолет Ми-2
ПАО «ТНС энерго Кубань» и «Почта России» договорились по вопросу снижения комиссионной ставки
Краснодар и Калининград свяжет прямой авиарейс
В Новороссийске ищут подозреваемых в убийстве пенсионерки: трех пожилых мужчин в спортивной одежде
Спаслись чудом: В Сочи едва не смыло рекой внедорожник с туристами
В Кропоткине пьяный мужчина убил пенсионерку и украл 1,5 тысячи рублей
В Краснодаре врачи спасли молодого человека от ампутации ноги
ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ
Детский сад «Сказочный город» в «Губернском» посетил Евгений Первышов
В Краснодаре построили новый детский сад на улице Героя Яцкова
С начала года около 500 тысяч кубанцев прошли диспансеризацию
В Красной Поляне из-за угрозы сходов селей закрыли дорогу к нарзанам
В Кабардинке проложили дорогу к сухогрузу «Рио»
Полиция Кубани проводит проверку после публикации видео с курящей матерью и пьющим пиво ребенком
В Краснодаре на две ночи ограничат движение по ул. Красной
В Кубанском управлении ФСБ сменилось руководство
Кубань с начала года приняла более 7 млн туристов
В Тимашевском районе заменят 7,5 км водопровода