В Краснодаре врачи спасли молодого человека от ампутации ноги

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-23T11:24:49+03:00

Его сосуды были закупорены

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Врачи Краевой клинической больницы №2 Краснодара спасли ногу молодого человека от ампутации. Под серьезную угрозу его здоровье поставила закупорка сосудов артерий, врачи диагностировали критическую ишемию.

Медики применили новый способ и расчистили артерии голени от бляшек, которые мешали кровотоку.

- Новый метод уже доказал свою эффективность: за одну операцию три закупоренных бляшками сосуда на голени молодого человека были открыты, все функции ноги восстановлены, - рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Операция прошла практически бесследно для пациента – специальный тонкий инструмент ввели через артерию стопы и провели чистку сосудов. Этот метод значительно повышает шанс на полное избавление от закупорки сосудов за одну операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU