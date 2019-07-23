2019-07-23T11:37:00+03:00
Происшествия

В Кропоткине пьяный мужчина убил пенсионерку и украл 1,5 тысячи рублей

Ему предъявлено обвинение
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Тело обнаружили правоохранителиТело обнаружили правоохранителиФото: Архив "КП"
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На Кубани пьяный 36-летний житель Кропоткина убил 88-летнюю пенсионерку. Мужчина, изрядно приняв на грудь, пришел к своей матери и стал громко стучать в ворота. На шум вышла пожилая соседка, которая попросила его быть тише.

- Разъяренный пьяный мужчина пошел за ней и стал бить ее палкой по голове, после чего схватил нож и как минимум три раза ударил в область шеи. После этого мужчина похитил из дома денежные средства в сумме около полутора тысяч рублей и скрылся с места преступления через окно, предварительно закрыв входную дверь с внутренней стороны, - рассказали в пресс-службе краевого СУ СК.

Вечером к дому женщины пришла ее дочь, потому что не смогла дозвониться. Увидев беспорядок, она вызвали полицию и скорую. Внутри сотрудники обнаружили тело пенсионерки.

- В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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