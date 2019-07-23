Спаслись чудом: В Сочи едва не смыло рекой внедорожник с туристами

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-23T11:49:17+03:00

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В Сети появилось видео с кадрами чудесного спасения туристов, которые на внедорожнике пытались переехать реку Шахе в районе Головинки.

Среди пассажиров УАЗа были женщины и дети. В середине реки машину стало заливать водой, туристы стали спешно выбираться на мель, которая, к счастью, была рядом. Инцидент попал на видео. Очевидцы сообщают, что вещи отдыхающих смыло рекой, а водитель потерял в воде круглую сумму, сообщает «Регион Online». Удалось ли достать машину - неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/721795" frameborder="0"></iframe> Туристы едва не погибли в Сочи, переправляясь через реку Шахе.

Подобные инциденты, связанные с экстремальным джиппингом нередко заканчиваются трагедией. В данном случае, ее не произошло лишь по счастливой случайности.

Напомним, что в Тыве 12 июля при переправе на машине через реку погибли 10 человек, в том числе шесть детей.

ИСТОЧНИК KP.RU