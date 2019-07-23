Спаслись чудом: В Сочи едва не смыло рекой внедорожник с туристами
В Сети появилось видео с кадрами чудесного спасения туристов, которые на внедорожнике пытались переехать реку Шахе в районе Головинки.
Среди пассажиров УАЗа были женщины и дети. В середине реки машину стало заливать водой, туристы стали спешно выбираться на мель, которая, к счастью, была рядом. Инцидент попал на видео. Очевидцы сообщают, что вещи отдыхающих смыло рекой, а водитель потерял в воде круглую сумму, сообщает «Регион Online». Удалось ли достать машину - неизвестно.
Туристы едва не погибли в Сочи, переправляясь через реку Шахе.
Подобные инциденты, связанные с экстремальным джиппингом нередко заканчиваются трагедией. В данном случае, ее не произошло лишь по счастливой случайности.
Напомним, что в Тыве 12 июля при переправе на машине через реку погибли 10 человек, в том числе шесть детей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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