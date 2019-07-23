В Новороссийске ищут подозреваемых в убийстве пенсионерки: трех пожилых мужчин в спортивной одежде

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-23T12:10:49+03:00

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20 июля в полицию обратилась 55-летняя Татьяна У. В пристройке дома она нашла мертвой 78-летнюю пенсионерку Наджие К. с раной на голове. Убийца связал руки и ноги бабушки скотчем, еще заклеил рот.

- Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», - сообщает источник в правоохранительных органах. – По предварительным данным, причина смерти пенсионерки – асфиксия. Женщина жила одна и не работала. В преступлении подозреваем трех мужчин. Первый ростом 187 сантиметров, на вид ему 40 лет. Он был одет в спортивные штаны и цветную рубашку. Второй ростом 170 сантиметров, на вид 60 лет. Был одет в джинсы и светлую майку. Третий подозреваемый ростом 165 сантиметров, был одет в темные шорты и футболку.

ИСТОЧНИК KP.RU