Краснодар и Калининград свяжет прямой авиарейс

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-23T12:23:18+03:00

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Авиакомпания «Азимут» откроет в зимнем расписании прямой рейс Краснодар – Калининград. Полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам, а минимальный тариф составит 888 рублей. Билеты на рейсы 20 сентября уже поступили в продажу на сайте перевозчика. Время в полете составит около трех часов.

- Вылет из Краснодара в 06:45, прибытие в Калининград в 08:55, а вылет из Калининграда в 09:45, прибытие в Краснодар в 13:30. Время местное, - сообщили в авиакомпании.

Кроме того, с 28 октября по 27 марта из Краснодара будут выполняться прямые рейсы в Махачкалу по понедельникам, средам и пятницам. Минимальный тариф – 1280 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU