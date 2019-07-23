ПАО «ТНС энерго Кубань» и «Почта России» договорились по вопросу снижения комиссионной ставки

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-23T13:27:19+03:00

Вопросы завышенного размера комиссии, взимаемой УПФС Республики Адыгея — ФГУП «Почта России» с ПАО «ТНС энерго Кубань» — в очередной раз обсудили за круглым столом все заинтересованные стороны

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Вопросы завышенного размера комиссии, взимаемой УПФС Республики Адыгея — ФГУП «Почта России» с ПАО «ТНС энерго Кубань» — в очередной раз обсудили за круглым столом все заинтересованные стороны. Встречу руководителей УПФС Республики Адыгея – ФГУП «Почты России» Антонины Полухиной и директора Адыгейского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Вячеслава Даурова провел Председатель Государственного Совета – Хасэ РА Владимир Нарожный.

Напомним, что в апреле 2019 года ПАО «ТНС энерго Кубань» обратилось в Госсовет-Хасэ РА с просьбой о содействии. Суть обращения в том, что размер комиссии, взимаемой УПФС Республики Адыгея – ФГУП «Почта России» составляет 3,3% без учета НДС, что кратно превышает средний размер, сложившийся на рынке аналогичных услуг в других субъектах.

В рамках договорных обязательств ПАО «ТНС энерго Кубань» оплачивает «Почте России» 3,3 % комиссионного вознаграждения, которые сейчас на потребителях не отражаются. Но фактические расходы гарантирующего поставщика электроэнергии на эти цели не совпадают с запланированными. Это создает ситуацию, способствующую расторжению договора с УПФС Республики Адыгея – ФГУП «Почта России», от чего могут пострадать, в первую очередь, жители преклонного возраста, проживающие в сельской местности, где отсутствуют альтернативные пункты приема платежей.

Руководитель УПФС Республики Адыгея – ФГУП «Почта России» Антонина Полухина проинформировала, что после рабочей встречи по данному вопросу была проведена соответствующая работа и достигнута определенная договоренность по предварительному снижению тарифа для жителей города на 1,5 % комиссионного вознаграждения; жителей сельской местности 2,2 %; отметив, что раннее комиссионное вознаграждение составляло 3,3%. Она пояснила, что еще официальных документов не получено, но в устной форме обозначены именно такие цифры.

- Снизив размеры взыскания комиссионных на оплату электроэнергии, Управление будет иметь недофинансирование организации, но мы, несмотря на это, изыскали возможность, чтобы его уменьшить. Мы понимаем, что все вопросы, особенно социальной направленности должны решаться положительно и во благо населения республики, - сказала Антонина Полухина.

В свою очередь директор Адыгейского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Вячеслав Дауров отметил, что поднятая проблема в их обращении к Государственному Совету – Хасэ РА была услышана депутатами парламента, руководством «Почта России» и сегодня прогнозируется положительный результат ее решения.

Взвешенный подход к решению социально важных вопросов позволил сообща найти рациональное решение, которое положительно скажется на качестве жизни граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU