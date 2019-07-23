СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-23T12:41:24+03:00

Фото с места ЧП

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Утром 23 июля в Адыгее жесткую посадку совершил вертолет Ми-2, выполнявший сельскохозяйственные работы. Инцидент произошел в ауле Панахес Тахтамукайского района.

Фото с места происшествия

- 42-летний летчик госпитализирован в больницу поселка Энем с травмами средней тяжести, - сообщили в ГУ МЧС республики.

Сейчас на месте жесткой посадки работает оперативная группа. Предположительно, вертолет прилетел из Северского района.

ИСТОЧНИК KP.RU