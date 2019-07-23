В Адыгее жесткую посадку совершил вертолет Ми-2
Пилот госпитализирован
Фото с места ЧП
Изменить размер текста:
Утром 23 июля в Адыгее жесткую посадку совершил вертолет Ми-2, выполнявший сельскохозяйственные работы. Инцидент произошел в ауле Панахес Тахтамукайского района.
Фото с места происшествия
- 42-летний летчик госпитализирован в больницу поселка Энем с травмами средней тяжести, - сообщили в ГУ МЧС республики.
Сейчас на месте жесткой посадки работает оперативная группа. Предположительно, вертолет прилетел из Северского района.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»