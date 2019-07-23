2019-07-23T12:41:24+03:00
Происшествия

В Адыгее жесткую посадку совершил вертолет Ми-2

Пилот госпитализирован
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото с места ЧПФото с места ЧП
Изменить размер текста:

Утром 23 июля в Адыгее жесткую посадку совершил вертолет Ми-2, выполнявший сельскохозяйственные работы. Инцидент произошел в ауле Панахес Тахтамукайского района.

Фото с места происшествия

Фото с места происшествия

- 42-летний летчик госпитализирован в больницу поселка Энем с травмами средней тяжести, - сообщили в ГУ МЧС республики.

Сейчас на месте жесткой посадки работает оперативная группа. Предположительно, вертолет прилетел из Северского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ПАО «ТНС энерго Кубань» и «Почта России» договорились по вопросу снижения комиссионной ставки
Краснодар и Калининград свяжет прямой авиарейс
В Новороссийске ищут подозреваемых в убийстве пенсионерки: трех пожилых мужчин в спортивной одежде
Спаслись чудом: В Сочи едва не смыло рекой внедорожник с туристами
В Кропоткине пьяный мужчина убил пенсионерку и украл 1,5 тысячи рублей
В Краснодаре врачи спасли молодого человека от ампутации ноги
В Краснодаре укоротят паузу для пешеходов на переходе в районе Микрохирургии глаза
ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ
Детский сад «Сказочный город» в «Губернском» посетил Евгений Первышов
В Краснодаре построили новый детский сад на улице Героя Яцкова
С начала года около 500 тысяч кубанцев прошли диспансеризацию
В Красной Поляне из-за угрозы сходов селей закрыли дорогу к нарзанам
В Кабардинке проложили дорогу к сухогрузу «Рио»
Полиция Кубани проводит проверку после публикации видео с курящей матерью и пьющим пиво ребенком
В Краснодаре на две ночи ограничат движение по ул. Красной
В Кубанском управлении ФСБ сменилось руководство
Кубань с начала года приняла более 7 млн туристов
В Тимашевском районе заменят 7,5 км водопровода