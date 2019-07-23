2019-07-23T13:20:04+03:00
Общество

На Кубани начальник отдела противодействия коррупции полиции попался на взятке

Среди подозреваемых по уголовному делу четыре человека
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Мужчина хотел получить 250 тысяч рублейМужчина хотел получить 250 тысяч рублей
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В Лабинском районе под следствие попал начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции. Он, а также его подчиненный и двое мужчин подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, начальник отдела полиции Лабинского района вместе с оперуполномоченным приехал на территорию лесопилки, где нашли машину для погрузки древесины и древесину, на которую у ее владельца не было никаких документов.

Тогда полицейские привлекли в качестве посредников двух предпринимателей с этой лесопилки, чтобы получить взятку за то, чтобы не возбуждать уголовное дело за незаконную деятельность.

Мужчины рассказали попавшемуся на нарушениях коллеге, что собирают деньги на взятку для полицейских, чтобы избежать наказания.

- Начальник ОЭБиПК в свою очередь сообщил мужчине, что ему могут оказать содействие в сокрытии факта незаконной рубки древесины и не привлечении его к уголовной ответственности при условии передачи ему и его подчиненному денежных средств в сумме 250 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

Мужчина сообщил об этом разговоре в правоохранительные органы, после чего посредника задержали при передаче денег для зачисления их на карту через банковский терминал.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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