Как Бари Алибасов: в Кропоткине мужчина по ошибке выпил моющую жидкость

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-23T14:25:33+03:00

С отравлением его доставили в больницу

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В больницу Кропоткина поступил 47-летний мужчина с признаками отравления. Об этом медики сразу же сообщили в полицию.

Выяснилось, что пострадавший, как и известный продюсер Бари Алибасов, выпил по ошибке опасную жидкость.

Ей оказался кислотный пенообразователь. Его используют для пенной обработки поверхностей и удаления кальциевых отложений и ржавых пятен.

Медики делают все возможное для спасения мужчины, но в прогнозах на его выздоровление осторожны.

Напомним, новость о том, что Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского, стала одной из самых обсуждаемых в июне. Поклонники искренне беспокоились за продюсера группы «На-На» - сообщалось, что у Алибасова ожог пищевода четвертой степени после того, как он случайно выпил жидкость для прочистки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU