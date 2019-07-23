2019-07-23T14:25:33+03:00
Происшествия

Как Бари Алибасов: в Кропоткине мужчина по ошибке выпил моющую жидкость

С отравлением его доставили в больницу
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Мужчину доставили в реанимацию районной больницыМужчину доставили в реанимацию районной больницыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В больницу Кропоткина поступил 47-летний мужчина с признаками отравления. Об этом медики сразу же сообщили в полицию.

Выяснилось, что пострадавший, как и известный продюсер Бари Алибасов, выпил по ошибке опасную жидкость.

Ей оказался кислотный пенообразователь. Его используют для пенной обработки поверхностей и удаления кальциевых отложений и ржавых пятен.

Медики делают все возможное для спасения мужчины, но в прогнозах на его выздоровление осторожны.

Напомним, новость о том, что Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского, стала одной из самых обсуждаемых в июне. Поклонники искренне беспокоились за продюсера группы «На-На» - сообщалось, что у Алибасова ожог пищевода четвертой степени после того, как он случайно выпил жидкость для прочистки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерчи, ливни, грозы и град: В Краснодарском крае объявлено очередное экстренное предупреждение
На Кубани начальник отдела противодействия коррупции полиции попался на взятке
В Адыгее жесткую посадку совершил вертолет Ми-2
ПАО «ТНС энерго Кубань» и «Почта России» договорились по вопросу снижения комиссионной ставки
Краснодар и Калининград свяжет прямой авиарейс
В Новороссийске ищут подозреваемых в убийстве пенсионерки: трех пожилых мужчин в спортивной одежде
Спаслись чудом: В Сочи едва не смыло рекой внедорожник с туристами
В Кропоткине пьяный мужчина убил пенсионерку и украл 1,5 тысячи рублей
В Краснодаре врачи спасли молодого человека от ампутации ноги
В Краснодаре укоротят паузу для пешеходов на переходе в районе Микрохирургии глаза
ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ
Детский сад «Сказочный город» в «Губернском» посетил Евгений Первышов
В Краснодаре построили новый детский сад на улице Героя Яцкова
С начала года около 500 тысяч кубанцев прошли диспансеризацию
В Красной Поляне из-за угрозы сходов селей закрыли дорогу к нарзанам
В Кабардинке проложили дорогу к сухогрузу «Рио»
Полиция Кубани проводит проверку после публикации видео с курящей матерью и пьющим пиво ребенком
В Краснодаре на две ночи ограничат движение по ул. Красной
В Кубанском управлении ФСБ сменилось руководство
Кубань с начала года приняла более 7 млн туристов
В Тимашевском районе заменят 7,5 км водопровода