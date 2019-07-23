Смерчи, ливни, грозы и град: В Краснодарском крае объявлено очередное экстренное предупреждение

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-23T15:03:09+03:00

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На Краснодарский край снова надвигается непогода. Едва регион успел оправиться после ливней 21 июля, как новый удар стихии надвигается уже с 23 числа. На Кубани ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, а местами град. Все это будет сопровождаться сильным ветром, а в акватории Черного моря от Анапы до Магри возможно появление смерчей.

- В ближайшие 6-8 часов и до конца суток 23 июля, а также сутки 24, 25и 26 июля в Краснодарском крае и в Краснодаре (исключая Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах град. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра 20-22 м/с, - сообщают в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Сильные осадки могут спровоцировать подъем уровня воды в реках, местами до неблагоприятных отметок. Это касается малых рек и водотоков Кубани, а также реках Черноморского побережья от Геленджика до Магри.

ИСТОЧНИК KP.RU