2019-07-23T16:10:56+03:00
Происшествия

Жительница Сочи напоила малолетнего сына алкоголем

Следственный комитет проводит проверку по данному факту
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Следственный комитет проводит проверку в отношении жительницы Сочи. 22 июля 2019 года была обнародована видеозапись, на которой видно, как женщина предлагает малолетнему ребенку сделать глоток из бутылки со спиртосодержащим напитком.

- Уже установлена личность женщины. Ею оказалась 33-летняя местная жительница, которая подтвердила факт того, что она 20 июля 2019 года дала своему 2-летнему сыну попробовать спиртной напиток, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В данный момент следственный отдел по Центральному району Сочи СКР по краю продолжает проверку. В ее ходе тщательно изучат условия жизни и воспитания малолетнего. Проверка находится на контроле у руководителя следственного управления СКР по краю. По ее окончании примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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