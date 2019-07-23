В Краснодаре начал работать единый портал эвакуации транспорта

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-23T16:53:30+03:00

На нем нарушители правил парковки смогут узнать о местонахождении своего авто

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Теперь об эвакуации автотранспорта с улиц Краснодара можно узнать на едином портале по адресу evakuatorinfo.ru. На нем размещается информация о марке автомобиля, его номере, месте погрузки на эвакуатор и хранения автомобиля. Кроме того, там указан номер эвакуатора и данные о его владельце.

В администрации краевого центра говорят, что нововведения связаны с изменениями в законодательстве. Теперь все полномочия по перемещению и хранению транспорта переданы краевому министерству.

– Теперь всю информацию об эвакуированных машинах можно найти на едином портале, – рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства краевого центра Владимир Архипов.

ИСТОЧНИК KP.RU