В Краснодаре начал работать единый портал эвакуации транспорта
Теперь об эвакуации автотранспорта с улиц Краснодара можно узнать на едином портале по адресу evakuatorinfo.ru. На нем размещается информация о марке автомобиля, его номере, месте погрузки на эвакуатор и хранения автомобиля. Кроме того, там указан номер эвакуатора и данные о его владельце.
В администрации краевого центра говорят, что нововведения связаны с изменениями в законодательстве. Теперь все полномочия по перемещению и хранению транспорта переданы краевому министерству.
– Теперь всю информацию об эвакуированных машинах можно найти на едином портале, – рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства краевого центра Владимир Архипов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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