2019-07-23T16:53:30+03:00
Авто

В Краснодаре начал работать единый портал эвакуации транспорта

На нем нарушители правил парковки смогут узнать о местонахождении своего авто
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Изменить размер текста:

Теперь об эвакуации автотранспорта с улиц Краснодара можно узнать на едином портале по адресу evakuatorinfo.ru. На нем размещается информация о марке автомобиля, его номере, месте погрузки на эвакуатор и хранения автомобиля. Кроме того, там указан номер эвакуатора и данные о его владельце.

В администрации краевого центра говорят, что нововведения связаны с изменениями в законодательстве. Теперь все полномочия по перемещению и хранению транспорта переданы краевому министерству.

– Теперь всю информацию об эвакуированных машинах можно найти на едином портале, – рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства краевого центра Владимир Архипов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи разобьют 20 новых скверов
В Анапе до конца 2019 года сдадут 5 детских садов
Во всех детских лагерях Кубани проведут проверки
Кубань присоединится к всероссийскому проекту «Детство без опасности»
Осужден гражданин Украины, который вербовал школьницу из Сочи
В Краснодаре директора предприятия оштрафовали за дачу взятки
На Кубани с начала года изъяли более миллиона поддельных рублей
На Кубани реализуют более 650 инвестпроектов
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 млрд рублей
В Краснодаре приведут в порядок улицу Черкасскую
В Сочи Парке открывается аттракцион «Богатырские гонки»
Жительница Сочи напоила малолетнего сына алкоголем
В Краснодаре вручили орден Мужества семье сержанта Росгвардии, который скончался от ранения
Смерчи, ливни, грозы и град: В Краснодарском крае объявлено очередное экстренное предупреждение
Как Бари Алибасов: в Кропоткине мужчина по ошибке выпил моющую жидкость