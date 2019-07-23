2019-07-23T16:27:29+03:00
Общество

В Сочи Парке открывается аттракцион «Богатырские гонки»

Новый семейный аттракцион, расположенный у отеля-замка Богатырь, ждет гостей с 1 августа
Иван Егоров
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Фото пресс-службы Сочи ПаркаФото пресс-службы Сочи Парка
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Здесь вырос настоящий уютный городок - между цветными домами и мостами пролегает извилистая дорога, по которой на ярких машинах и будут путешествовать гости автодрома.

За рулем посетители старше 4 лет - безопасность и легкость управления позволят ездить самостоятельно даже самым маленьким «автомобилистам». Скорость, которую способны развить электромобили, доходит до 14 км/ч. Одновременно на территории могут свободно кататься 12 машин – длина трассы и площадь аттракциона более чем в 2000 м2 это позволяет.

В честь открытия новой развлекательной территории подготовлено тематическое праздничное шоу в 14.00.

Посещение нового аттракциона не включено в единый билет Сочи Парка.

Автодром «Богатырские гонки» - очередное новшество Сочи Парка в сезоне-2019. Этим летом уже были открыты освежающая спрей-зона «Солнечный риф», выставка динозавров «Дино Клуб», лабиринт страха и территория мультимедийных игр.

До 31 августа Сочи Парк, детский развлекательный комплекс «Страна Медведия» и Колесо Времени открыты с 10.00 до 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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