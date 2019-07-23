В Краснодаре приведут в порядок улицу Черкасскую
В Краснодаре реконструируют улицу Черкасскую на участке от ул. Восточно-Кругликовской до ул. Героев разведчиков. Этой осенью проект отправят на госэкспертизу, а проведение ремонтных работ запланировано на 2020 год.
- Сейчас улица Черкасская находится в плачевном состоянии. Здесь практически всегда пробки. В ходе реконструкции здесь проложат ливневку, обустроят уличное освещение, проложат тротуары и оборудуют парковочные карманы, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
В ближайшее время специалисты преступят к подготовительным работам на ул. Черкасской. Здесь демонтируют незаконно возведённые объекты. Это позволит в будущем году не только отремонтировать дорожное покрытие ул. Черкасской, но и провести благоустройство прилегающих территорий.
Помимо прочего, предусмотрено расширение дороги до трех полос, а также оборудование четырех остановочных пунктов.
ИСТОЧНИК KP.RU