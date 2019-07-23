2019-07-23T16:36:40+03:00
Общество

ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 млрд рублей

С момента запуска сервиса пополнения карт сторонних банков в АТМ ВТБ клиенты совершили более 142 тысяч операций на общую сумму 1 млрд рублей.
Иван ЕГОРОВ
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ВТБ предложил клиентам сторонних банков услугу внесения наличных на свой счет первым из российских финансовых организаций. Сервис доступен клиентам абсолютно всех российских кредитных организаций в банкоматах ВТБ с функцией Cash In. Комиссия для владельцев карт «Мир» отсутствует, для VISA и Mastercard составляет 1% (минимум - 20 рублей).

- В настоящее время у ВТБ одна из самых широких сетей банкоматов по всей стране - более 15,5 тысячи устройств, при этом почти 6,8 тысячи – многофункциональные. Данный сервис гарантирует клиентам других банков практически мгновенное поступление средств и исключает необходимость поиска АТМ своего банка, - подчеркнул Валерий Чулков, член правления ВТБ.

- В рамках стратегии ВТБ мы нацелены на клиентоориентированность и стремимся обеспечить пользователям удобный функционал, который значительно упростит решение их финансовых задач. С момента запуска проекта каждый день мы наблюдаем рост числа пользователей. К концу этого года планируем выйти на ежемесячный оборот в размере 1 млрд рублей, - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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