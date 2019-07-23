На Кубани реализуют более 650 инвестпроектов

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-23T17:04:58+03:00

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На сегодняшний день в Краснодарском крае реализуется свыше 650 инвестиционных проектов. Их общая стоимость превышает 1,5 трлн рублей.

Сейчас проводится работа по устранению проблем, на которые указали сами предприниматели. В частности, сокращается время регистрации юридических лиц. Для этого запустили систему электронного документооборота между МФЦ и регистратором. В итоге, вместо 10 дней данная процедура займет всего 5, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, планируют сократить сроки регистрации прав собственности благодаря дополнительным мобильным сервисам. Также региональная прокуратура тесно сотрудничает с уполномоченным по защите прав предпринимателей. Они совместно отслеживают проверки бизнеса и оценивают их правомерность и результативность.

Стоит добавить, что по итогам прошлого года лучшими территориями по привлечению инвестиции стали Новокубанский и Тимашевский районы и Новороссийск.

ИСТОЧНИК KP.RU