На Кубани с начала года изъяли более миллиона поддельных рублей

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-23T17:13:22+03:00

Чаще всего фальшивомонетчики используют купюру в 2000 рублей

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На Кубани стали чаще пытаться сбыть фальшивые деньги. Злоумышленники активизировались в разгар курортного сезона.

Если еще два года назад чаще всего подделывали тысячные банкноты, то сейчас идет вал купюр номиналом 2 тысячи рублей.

- На минувшей неделе в Краснодаре полицейские задержали двоих мужчин, которые сбывали в городе Горячий Ключ фальшивые купюры. При осмотре их машины правоохранители обнаружили и изъяли 19 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей. Как оказалось, еще четыре купюры правонарушители успели сбыть, - сообщает «Юг Times».

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, с начала года на Кубани сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 19 подозреваемых в незаконном сбыте фальшивых денежных знаков. Часто это приезжие из других регионов страны. Из оборота изъяли более 1 миллиона 300 тысяч поддельных рублей.

Купить фальшивые деньги довольно легко через интернет, а сбывают их в небольших магазинчиках и на рынках.

Полицейские предупреждают: если вам попалась подозрительная купюра, не пытайтесь сбыть ее. Незамедлительно обращайтесь в полицию. За изготовление, хранение, сбыт поддельных денежных знаков статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU