2019-07-23T17:23:40+03:00
Происшествия

В Краснодаре директора предприятия оштрафовали за дачу взятки

Ему придется заплатить 500 тысяч рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодаре директор предприятия ООО «Научное производственное объединение «ГеоИнжПроект», которое осуществляет проектирование зданий и сооружений попался на даче взятки должностному лицу.

- В мае 2019 года руководитель предприятия предложил заместителю начальника отдела судебных приставов по Западному округу Краснодара взятку в размере 150 тысяч рублей. За это он просил не накладывать арест на имущество организации, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Женщина сообщила о факте коррупционного преступления в правоохранительные органы, сотрудники которых отслеживали передачу денег. В результате, в отношении директора компании возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки». Впоследствии суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Помимо прочего, на имущество, принадлежащее предприятию, наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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