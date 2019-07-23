Осужден гражданин Украины, который вербовал школьницу из Сочи
Сегодня 23 июля 2019 года Верховный суд России рассмотрел апелляционную жалобу по делу гражданина Украины. Он предлагал школьнице из Сочи изготовить взрывное устройство и привести его в действие во время выпускного вечера.
- Как установило следствие, Павел Гриб познакомился с ученицей одной из школ Сочи в Интернете. Весной 2017 года в течении двух месяцев он уговаривал девушку изготовить бомбу. После исполнения теракта он предлагал несовершеннолетней приехать в Украину и вступить в одну из националистических группировок, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
В августе 2017 года злоумышленника задержали в Смоленской области. В тот момент он являся сторонником запрещенной в России организации «Украинская национальная ассамблея Украинская народная самооборона» («УНА-УНСО»).
Рассмотрев апелляцию, Верховный суд России оставил приговор в отношении злоумышленника без изменений. Он проведет 6 лет колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU