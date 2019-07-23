Осужден гражданин Украины, который вербовал школьницу из Сочи

СЕГОДНЯ 17:54 2019-07-23T17:54:08+03:00

Он уговаривал ее взорвать бомбы на выпускном вечере

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Сегодня 23 июля 2019 года Верховный суд России рассмотрел апелляционную жалобу по делу гражданина Украины. Он предлагал школьнице из Сочи изготовить взрывное устройство и привести его в действие во время выпускного вечера.

- Как установило следствие, Павел Гриб познакомился с ученицей одной из школ Сочи в Интернете. Весной 2017 года в течении двух месяцев он уговаривал девушку изготовить бомбу. После исполнения теракта он предлагал несовершеннолетней приехать в Украину и вступить в одну из националистических группировок, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

В августе 2017 года злоумышленника задержали в Смоленской области. В тот момент он являся сторонником запрещенной в России организации «Украинская национальная ассамблея Украинская народная самооборона» («УНА-УНСО»).

Рассмотрев апелляцию, Верховный суд России оставил приговор в отношении злоумышленника без изменений. Он проведет 6 лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU