Кубань присоединится к всероссийскому проекту «Детство без опасности»

СЕГОДНЯ 18:22 2019-07-23T18:22:53+03:00

В его рамках родителям расскажут, как правильно перевозить детей в автомобиле

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В России стартовал трёхлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Детство без опасности». Его реализуют на базе перинатальных центров и родильных домов.

- В рамках проекта будущих родителей пригласят на тренинги, в ходе которых сотрудники ГИБДД расскажут, как правильно перевозить детей в автомобилях. Помимо этого, они смогут узнать о правила перехода дороги мамами с колясками, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе краевого ГИБДД.

Согласно статистическим данным, в 2018 году в России произошло почти 20 тысяч ДТП с участием несовершеннолетних. более 21,5 тысячи детей пострадали, свыше 600 погибли. При этом, в большинстве случаев аварии с участием детей происходят по вине взрослых. Проект «Детство без опасности» реализуется МВД России совместно с Минздравом и организацией «Движение без опасности».

ИСТОЧНИК KP.RU