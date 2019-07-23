Во всех детских лагерях Кубани проведут проверки

СЕГОДНЯ 18:46 2019-07-23T18:46:17+03:00

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В Краснодарском крае проведут внеплановые проверки всех детских лагерей. Это связано с пожаром, который произошел в ночь на 23 июля 2019 года в детском лагере в Хабаровском крае.

- Специальные комиссии проверят все детские лагеря в регионе. В случае выявления нарушений, их будут немедленно закрывать до их устранения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К проверкам подключат и глав всех муниципалитетов Кубани. Помимо этого, в лагерях проведут эвакуационные учения. В их ходе детям расскажут, как действовать в чрезвычайных ситуациях, что делать и как их избегать.

Напомним, в ночь на 23 июля 2019 года в туристическом комплексе «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. В палаточном лагере находились почти 200 детей. В результате ЧП погибли четыре ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU