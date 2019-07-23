2019-07-23T19:12:11+03:00
Общество

В Анапе до конца 2019 года сдадут 5 детских садов

Об этом говорили сегодня на совещании в администрации курорта
Максим ОСОКИН
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Фото: novostrojka-anapy.ruФото: novostrojka-anapy.ru
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В Анапе продолжаются ремонтные работы в дошкольных учреждениях. Так в детском саду № 2 «Орленок» продолжается покраска стен в групповых помещениях и благоустройство территории.

- Также продолжается ремонт в детском саду № 20 «Жемчужина» на Анапском шоссе. Зденсь приводят в порядок пищеблок, туалетные комнаты, медблок и буфет. Помиом этого, специалисты начали укладку покрытия детских площадок. В детсаду по улице Ленина, 219 монтируют перекрытия между 1 и 2 этажами, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Власти курорта поставили задачу – завершить все работы в пяти детских садах до конца 2019 года.

Помимо этого, в городе идет профилактическая работа по обеспечению пожарной безопасности. Инструктаж прошли уже более 20 тысяч человек. Также не прекращается борьба с торговцами нелегальным алкоголем. Только за минувшую неделю в городе изъяли более 1,5 тысяч литров контрафактного спиртного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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