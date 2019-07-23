В Сочи разобьют 20 новых скверов

СЕГОДНЯ 19:54 2019-07-23T19:54:49+03:00

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В 2019 году в Сочи планируют создать 20 новых парков и скверов. Четыре зоны отдыха обустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Один из проектов - продолжение начатой в 2018 году реконструкции набережной на Мацесте. В перспективе ее соединят с «Тропой здоровья».

- В Августе пройдет конкурс по определению подрядчика на благоустройство еще трех парков. 16 скверов - по 4 в каждом районе благоустроят сочинские бизнесмены за свой счет, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Жители Сочи сами выбирали, какие территории благоустроить. Это и новые скверы, и реконструкция существующих мест отдыха.

Помимо прочего, в Сочи проведут ревизию всех 66-ти домов культуры. Как минимум 6 из них могут рассчитывать на участие в нацпроекте «Культура». Если заявки одобрят, то эти учреждения капитально отремонтируют в 2020 году за счет средств федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU