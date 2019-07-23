2019-07-23T19:54:49+03:00
Общество

В Сочи разобьют 20 новых скверов

Также на курорте появится площадка для стритрейсеров
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В 2019 году в Сочи планируют создать 20 новых парков и скверов. Четыре зоны отдыха обустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Один из проектов - продолжение начатой в 2018 году реконструкции набережной на Мацесте. В перспективе ее соединят с «Тропой здоровья».

- В Августе пройдет конкурс по определению подрядчика на благоустройство еще трех парков. 16 скверов - по 4 в каждом районе благоустроят сочинские бизнесмены за свой счет, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Жители Сочи сами выбирали, какие территории благоустроить. Это и новые скверы, и реконструкция существующих мест отдыха.

Помимо прочего, в Сочи проведут ревизию всех 66-ти домов культуры. Как минимум 6 из них могут рассчитывать на участие в нацпроекте «Культура». Если заявки одобрят, то эти учреждения капитально отремонтируют в 2020 году за счет средств федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Анапе до конца 2019 года сдадут 5 детских садов
Во всех детских лагерях Кубани проведут проверки
Кубань присоединится к всероссийскому проекту «Детство без опасности»
Осужден гражданин Украины, который вербовал школьницу из Сочи
В Краснодаре директора предприятия оштрафовали за дачу взятки
На Кубани с начала года изъяли более миллиона поддельных рублей
На Кубани реализуют более 650 инвестпроектов
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 млрд рублей
В Краснодаре приведут в порядок улицу Черкасскую
В Сочи Парке открывается аттракцион «Богатырские гонки»
В Краснодаре начал работать единый портал эвакуации транспорта
Жительница Сочи напоила малолетнего сына алкоголем
В Краснодаре вручили орден Мужества семье сержанта Росгвардии, который скончался от ранения
Смерчи, ливни, грозы и град: В Краснодарском крае объявлено очередное экстренное предупреждение
Как Бари Алибасов: в Кропоткине мужчина по ошибке выпил моющую жидкость