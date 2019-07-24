В Краснодаре после жалоб жильцов дома на улице Мира, в котором сгорела крыша, уволили начальника управления по жилищным вопросам

СЕГОДНЯ 08:42 2019-07-24T08:43:00+03:00

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После пожара 4 июля жильцы дома номер 90 на улице Мира в центре Краснодара оказались под ударом другой стихии. Прошедший на выходных ливень затопил квартиры, из-за того, что крыша не была восстановлена. Это стоило должности одному из чиновников городской администрации.

В администрации краевого центра рассказали, что из внебюджетных средств выделили 4,1 млн рублей подрядчику, который должен восстановить крышу. Уже на 25% установлены стропила, в среду там сделают обрешетку и натянут пленку. При этом ответственной за работы является ГУК «Краснодар», курирует которую управление по жилищным вопросам. Его начальника уволили за невыполнение служебных обязанностей.

— В воскресенье прошел сильный дождь, и пленка просто была затоплена водой. Воде некуда было уходить. В итоге залило несколько квартир. Сейчас уже стоят стропила на одной части крыши. На них завтра натянем изоляционную пленку, которая кладется под металлопрофиль. Это убережет квартиры от дождевой воды. Оставшуюся площадь будем снова застилать полиэтиленовой пленкой, следить за ее состояниям, — сказал директор управляющей компании Анатолий Александров.

Ремонт крыши планируют закончить до 15 сентября. Жильцы получают помощь в размере 10 тысяч рублей, 50 тысяч за частичную утерю имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU