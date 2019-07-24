На вокзале в Адлере задержали пьяного жителя Тверской области с наркотиками

СЕГОДНЯ 09:12 2019-07-24T09:12:20+03:00

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Внимание полицейских на вокзале Адлера привлек парень, который вел себя неадекватно. Подозрения в том, что он находился в состоянии наркотического опьянения, подтвердились. Задержанным оказался 22-летний уроженец Тверской области.

- Мужчину доставили в дежурную часть, где в ходе личного досмотра в его вещах обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Изъятое отправили на экспертизу, а задержанного на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие наркотика в его крови, - сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД на транспорте.

Эксперты определили, что при себе имел синтетический наркотик метилэфедрон. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU