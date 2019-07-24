На Кубани после трагедии в Хабаровске проверят все детские лагеря
После трагедии в детском палаточном лагере в Хабаровске, где произошел пожар, на Кубани провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все детские лагеря региона еще раз внепланово проверят.
- В настоящее время на территории региона работают восемь палаточных лагерей, в которых отдыхают более 700 детей и подростков. Еще пять будут работать с 24 июля и по 3 августа. В них планирует отдохнуть более 580 детей, - сообщили в пресс-службе администрации края.
Все лагеря были проверены до начала сезона и допущены к работе, теперь к ним снова приедут комиссии. Кроме того, особый контроль коснется палаточных кемпингов на побережье. Их проверят муниципалитеты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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