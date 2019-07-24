2019-07-24T10:14:24+03:00
Общество

На Кубани после трагедии в Хабаровске проверят все детские лагеря

Всего в регионе работают восемь палаточных мест для школьников
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Лагерь в Краснодарском краеЛагерь в Краснодарском крае
Изменить размер текста:

После трагедии в детском палаточном лагере в Хабаровске, где произошел пожар, на Кубани провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все детские лагеря региона еще раз внепланово проверят.

- В настоящее время на территории региона работают восемь палаточных лагерей, в которых отдыхают более 700 детей и подростков. Еще пять будут работать с 24 июля и по 3 августа. В них планирует отдохнуть более 580 детей, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Все лагеря были проверены до начала сезона и допущены к работе, теперь к ним снова приедут комиссии. Кроме того, особый контроль коснется палаточных кемпингов на побережье. Их проверят муниципалитеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24