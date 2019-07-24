На въездах в Краснодар установят камеры, распознающие автомобили

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-24T10:19:44+03:00

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На магистралях, ведущих в Краснодар, установят новые камеры видеофиксации. Помимо наблюдения, теперь техника сможет распознавать и считать все автомобили. Власти рассчитываю, что это поможет быстро находить нарушителей закона, а также даст больше информации о транспортных потоках в городе.

— Благодаря этому совместно с полицией мы полностью возьмем под контроль въездные маршруты в город — как основные, так и дополнительные. Таким образом, сможем решить две задачи: во-первых, будем мониторить транспортный поток — отслеживать все автомобили, въезжающие в город, во-вторых — в случае какого-либо правонарушения, сможем оперативно отреагировать и принять все необходимые меры, - рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Аналогичные камеры появятся и на дополнительных въездах в хуторах Копанском, Ленина, Водники, поселках Знаменском и Северном, а также в станице Елизаветинской. В случае успешного тестирования, систему распознавания развернут и на других дорогах краевой столицы.

Всегов Краснодаре установлены более 840 городских камер видеонаблюдения. До конца года установят еще 58.

ИСТОЧНИК KP.RU