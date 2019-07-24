В Каневском районе мужчина убил свою мать подлокотником от кресла

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-24T10:30:14+03:00

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В Каневском районе 38-летнего местного жителя обвинили в убийстве 64-летней матери. Следователи выяснили, что они жили в отдельных домах одного двора и 16 июля вместе выпивали.

Во время посиделок мать стала оскорблять сына, после чего он ударил ее по лицу. Пенсионерка продолжила упрекать мужчину, после чего он оторвал от кресла деревянный подлокотник и избил ее.

- Мужчина нанес им не менее 10 ударов в область грудной клетки матери и по различным частям тела. После произошедшего он направился к себе домой. Вечером 17 июля 2019 года обвиняемый зашел в домовладение к матери и обнаружил ее без признаков жизни около входной двери. Мужчина вызвал на место сотрудников правоохранительных органов и бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть потерпевшей, наступившую в результате причиненных ей повреждений, - рассказали в пресс-службе краевого СУ СК.

Мужчину уже заключили под стражу, назначены экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU