На Кубани больше всех в ЮФО субсидируют агростраховщиков
С января по июнь 2019 года предприятиям начислили 111,8 млн рублей
ФОТО: пресс-служба администрации края
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Благодаря этому Кубань заняла 1 место в ЮФО и шестое место в России. По данным минсельхоза края, с начала года аграрии застраховали 47,5 тысяч гектар сельхозплощадей.
- В 2019 году на Кубани возобновили субсидирование в сфере агрострахования. На это выделили 340 млн рублей. Уже поданы документы на получение господдержки на 55 млн 55 млн рублей в отрасли растениеводства и 3,5 млн рублей – животноводства, - сообщает пресс-служба администрации края.
ИСТОЧНИК KP.RU