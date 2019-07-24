На Кубани больше всех в ЮФО субсидируют агростраховщиков

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-24T11:00:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Благодаря этому Кубань заняла 1 место в ЮФО и шестое место в России. По данным минсельхоза края, с начала года аграрии застраховали 47,5 тысяч гектар сельхозплощадей.

- В 2019 году на Кубани возобновили субсидирование в сфере агрострахования. На это выделили 340 млн рублей. Уже поданы документы на получение господдержки на 55 млн 55 млн рублей в отрасли растениеводства и 3,5 млн рублей – животноводства, - сообщает пресс-служба администрации края.

ИСТОЧНИК KP.RU