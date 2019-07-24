2019-07-24T11:49:17+03:00
Общество

В Сочи транспортная прокуратура требует у «дочки» РЖД убрать опасный мусор

Отходы могут навредить здоровью людей
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-службу ЮТПФОТО: пресс-службу ЮТП
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Во время проверки выяснилось, что на вагонном участке Адлера оставили аккумуляторы с открытыми крышками. В них находилась серная кислота, которая после дождя может разлететься на прилегающую территорию.

- Начальнику вагонного участка Адлер – подразделения Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» внесено представление убрать мусор из-за нарушения закона о складировании опасных отходов, - сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. – Наши сотрудники контролируют ситуацию и проверят, как с участка уберут аккумуляторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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