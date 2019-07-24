В Сочи транспортная прокуратура требует у «дочки» РЖД убрать опасный мусор
Отходы могут навредить здоровью людей
ФОТО: пресс-службу ЮТП
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Во время проверки выяснилось, что на вагонном участке Адлера оставили аккумуляторы с открытыми крышками. В них находилась серная кислота, которая после дождя может разлететься на прилегающую территорию.
- Начальнику вагонного участка Адлер – подразделения Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» внесено представление убрать мусор из-за нарушения закона о складировании опасных отходов, - сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. – Наши сотрудники контролируют ситуацию и проверят, как с участка уберут аккумуляторы.
ИСТОЧНИК KP.RU