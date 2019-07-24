2019-07-24T12:07:57+03:00
Общество

На Кубани полицейские нашли пропавшего 80-летнего пенсионера

Дедушку обнаружили на второй день поисков в лесополосе
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба ГУ МВД краяФОТО: пресс-служба ГУ МВД края
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В полицию Тихорецкого района обратилась женщина, которая сказала, что ее пожилой отец ушел из дома и не вернулся. Дедушка страдает провалами в памяти, видимо, поэтому он не мог найти дорогу домой. Заявительница описала приметы пропавшего, и полицейские начали поиски.

- Вместе с казаками и военными мы проверили места, где мог находиться пенсионер, - цитирует коллег из Тихорецкого района пресс-служба ГУ МВД края. – На второй день поисков полицейские нашли похожего мужчину в лесополосе рядом с аэродромом. Дедушка был голоден и напуган, его отвезли домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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