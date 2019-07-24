На Кубань стали меньше переезжать

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-24T12:50:27+03:00

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С января по июнь из края уехали почти 50 тысяч человек, а приехали около 65 тысяч. Поэтому население Кубани выросло за счет миграции на 15 тысяч человек. Этот показатель на 2,2 тысячи меньше, чем в прошлом году.

- По данным на 1 июня, в крае живут 5,6 млн человек, - сообщает Краснодарстат. – 3,1 млн человек живут в городах – 55,3%, остальные — в сельской местности. С января по май 2019 года количество умерших жителей Кубани превысило число родившихся на 26,9%.

Также снизилась и внутренняя миграция края. С января по май она сократилась на 19,8% или на 4,3 тысячи селовек.

ИСТОЧНИК KP.RU