В Краснодаре втрое увеличат мощность одной из ключевых подстанции

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-24T12:33:18+03:00

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В Краснодаре реконструируют подстанцию «ОБД». Ее ресурс увеличится почти втрое – до 80 мегавольт-ампер. Это позволит улучшить качество электроснабжения, сократить расходы на ремонт и создать резерв для новых потребителей.

Подстанцию считают одной из важнейших в городе. Сегодня она обеспечивает энергией завод объемно-блочного домостроения, другие производства и порядка 14 тысяч жителей поселков Краснодарского и Плодородного.

Запас мощности позволит развивать промышленный кластер в этом районе краевого центра.

- План реконструкции энергообъекта включает замену силового оборудования, строительство открытого распределительного устройства с микропроцессорными системами защиты и автоматики, новейшее цифровое оборудование, позволяющее дистанционно управлять всеми системами. Завершить реконструкцию планируют в 4 квартале. В настоящее время выполнено около 60% работ, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU