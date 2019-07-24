ПАО «ТНС энерго Кубань» информирует о вступлении в силу двукратных штрафов за повторное самовольное подключение

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-24T12:42:36+03:00

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея ПАО «ТНС энерго Кубань» информирует своих потребителей о вступлении в силу поправок в закон о штрафе за повторное незаконное подключение к электрическим сетям

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Согласно упомянутым выше поправкам, штрафы за первое самовольное подключение остались прежними. Потребители-физические лица должны будут заплатить за это от 10 до 15 тыс. рублей, юридические лица — от 100 до 200 тыс. рублей. Однако, за повторную кражу энергии частные клиенты заплатят уже от 15 до 30 тыс. рублей, должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, для организаций - штраф от 200 до 300 тыс. рублей.

По статистическим данным, в сфере электроэнергетики в среднем около 8% людей, однажды самовольно подключившихся к сети и безучетно, а значит – бесплатно, использовавших электроэнергию, делали это снова в течение года, поэтому повышенный штраф, по оценкам специалистов, поможет бороться с правонарушением и с неплатежами в целом.

- Энерговоровство сказывается на всех потребителях, в том числе подключившихся к сетям по договору. Незаконные же подключения приводят к скачкам напряжения и преждевременному износу сетей, а также становятся причиной аварий. Надеюсь, что введение штрафа за повторное самовольное подключение, в том числе сократит растущие долги клиентов перед поставщиками электроэнергии, - считает первый заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго Кубань» Сергей Гайворонский.

Стоит отметить, что введение ужесточенного наказания за повторное нарушение было инициировано Правительством России.

ИСТОЧНИК KP.RU