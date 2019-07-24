2019-07-24T13:04:37+03:00
Общество

В Сочи вандалы испортили граффити с Жаком-Ивом Кусто

Авторы портрета сами восстановили уличную картину
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: YoufeelmyskillФото: Youfeelmyskill
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Художники группы Youfeelmyskill отреставрировали испорченное вандалами граффити, на котором изображен знаменитый исследователь океана Жак-Ив Кусто. Эта работа стала одной из достопримечательностей курорта, одна не все к ней отнеслись бережно.

- Мы всегда считали, что рисунок будет терять свой внешний вид из-за штормов, палящего солнца, сырости и осадков. Но как оказалось, все это ерунда в сравнении с тем, что делают с ней люди. Вся работа усыпана дырками от ударов камнями, исцарапана острыми предметами и местами загажена непонятными надписями, - говорят художники.

Мастера с раннего утра занимались реставрацией граффити и стали свидетелями того, как мать отвела своего ребенка пописать еще на невысохшую краску.

- В любом случае мы не опускаем руки, ведь наша миссия — творить и созидать, и только мы сами несем ответственность за этот выбор, - философски отметили авторы граффити.

ИСТОЧНИК KP.RU

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