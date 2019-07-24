В Краснодаре задержали мошенника из Екатеринбурга, который три года назад сбежал от приговора суда

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-24T13:18:19+03:00

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Мошенник, объявленный в розыск в Екатеринбурге еще в 2016-м году, задержан в Краснодаре. Мужчину суд приговорил к 3,5 годам в колонии общего режима за сделки купли-продажи квартир по подложным документам. По двум эпизодам причиненный ущерб составил 3,35 млн рублей. Однако на оглашение приговора подсудимый не явился, а потом скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Спустя три года его нашли в Краснодаре, где мошенник как ни в чем не бывало женился и устроился на работу.

- Полученная информация была передана в УФСИН России по Краснодарскому краю, сотрудники данного территориального органа ФСИН России и произвели задержание гражданина. В последующем мужчина будет этапирован в Свердловскую область для отбывания наказания, срок будет исчисляться с момента задержания, - сообщают в пресс-службе ГУ ФСИН Свердловской области.

В это же время на Кубани проверят причастность мужчины к преступлениям на территории края.

ИСТОЧНИК KP.RU