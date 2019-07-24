В Краснодарском крае действуют четыре экстренных предупреждения

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-24T14:14:35+03:00

Смерчи ожидают по всему побережью от Анапы до Сочи

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Непогода снова рвется на Юг России. 24 июля в Краснодарском крае объявлено три экстренных предупреждения.

Вечером 24 июля и до конца суток 26 июля вдоль всего побережья Сочи возможно формирование смерчей над морем. В это же время на территории курорта от Магри до Веселого возможны сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с. Осадки могут привести к резкому подъему уровня воды в реках, вероятен сход селей в горах.

Все городские службы Сочи до 29 июля работают в режиме повышенной готовности, а жителей и гостей предупреждают о возможной опасности.

На Азовском побережье также действует экстренное предупреждение. Там стихию ожидают с 4 часов утра 25 июля до утра 26 июля. В это время в восточной половине Азовского моря ожидаются сильные дожди с градом, ветром до 23 м/с и ухудшением видимости. Высота волн – до одного метра.

Накануне также было объявлено экстренное предупреждение, касающейся остальной территории края, включая Краснодар. Грозы, град и шквал ожидаются до конца суток 26 июля. На акватории Черного моря от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей. Кроме того, возможен подъем уровня воды в реках бассейна Кубани, реках горных районов и Черноморского побережья.

ИСТОЧНИК KP.RU