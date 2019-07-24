2019-07-24T14:14:35+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае действуют четыре экстренных предупреждения

Они касаются всего региона без исключений
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Смерчи ожидают по всему побережью от Анапы до СочиСмерчи ожидают по всему побережью от Анапы до Сочи
Изменить размер текста:

Непогода снова рвется на Юг России. 24 июля в Краснодарском крае объявлено три экстренных предупреждения.

Вечером 24 июля и до конца суток 26 июля вдоль всего побережья Сочи возможно формирование смерчей над морем. В это же время на территории курорта от Магри до Веселого возможны сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с. Осадки могут привести к резкому подъему уровня воды в реках, вероятен сход селей в горах.

Все городские службы Сочи до 29 июля работают в режиме повышенной готовности, а жителей и гостей предупреждают о возможной опасности.

На Азовском побережье также действует экстренное предупреждение. Там стихию ожидают с 4 часов утра 25 июля до утра 26 июля. В это время в восточной половине Азовского моря ожидаются сильные дожди с градом, ветром до 23 м/с и ухудшением видимости. Высота волн – до одного метра.

Накануне также было объявлено экстренное предупреждение, касающейся остальной территории края, включая Краснодар. Грозы, град и шквал ожидаются до конца суток 26 июля. На акватории Черного моря от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей. Кроме того, возможен подъем уровня воды в реках бассейна Кубани, реках горных районов и Черноморского побережья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Армавире взяткодателя оштрафовали на 1 млн рублей
Более 1,5 тысяч пожилых кубанцев пройдут профобучение в этом году
В Краснодаре обсудили благоустройство нового парка в Комсомольском микрорайоне
На Кубани продолжаются работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Кубанские застройщики уже открыли в банках почти 30 эскроу-счетов
Полиция задержала бизнесмена, который насиловал свою 13-летнюю падчерицу
В районе Старокубанского кольца в Краснодаре уменьшились пробки
Розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей
На Кубани убили 150 редких обезьян
В Краснодаре оборудуют новую остановку для школьных автобусов по ул. Кореновской
Юным жителям Краснодара предлагают бесплатные путевки в бальнеолечебницу
На Кубани больше всего нужны продавцы
В Краснодарском крае откроют четыре опорных школы РАН
Температура воды в Черном море 24 июля: холоднее всего в Новороссийске
На Кубани сотрудника уголовного розыска посадили за продажу персональных данных
В Краснодаре задержали мошенника из Екатеринбурга, который три года назад сбежал от приговора суда
В Сочи вандалы испортили граффити с Жаком-Ивом Кусто
ПАО «ТНС энерго Кубань» информирует о вступлении в силу двукратных штрафов за повторное самовольное подключение
ВТБ повышает инвестиционную привлекательность индустриального парка «Марьино»
В Краснодаре втрое увеличат мощность одной из ключевых подстанции
На Кубань стали меньше переезжать
На Кубани полицейские нашли пропавшего 80-летнего пенсионера
В Сочи транспортная прокуратура требует у «дочки» РЖД убрать опасный мусор
На Кубани больше всех в ЮФО субсидируют агростраховщиков
В Каневском районе мужчина убил свою мать подлокотником от кресла
На въездах в Краснодар установят камеры, распознающие автомобили