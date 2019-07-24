На Кубани сотрудника уголовного розыска посадили за продажу персональных данных
В Тбилисском районе вынесли приговор бывшему сотруднику уголовного розыска. Выяснилось, что 34-летний старший оперуполномоченный торговал персональными данными граждан.
- С февраля по ноябрь 2018-го года он предоставлял паспортные данные граждан неустановленному лицу, выгружая текстовые сообщения и фотоснимки со сведениями о серии, номере и дате выдачи паспорта, месте регистрации, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Мужчину признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к реальному сроку. Бывший полицейский проведет за решеткой 2,5 года и лишен права занимать должности в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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