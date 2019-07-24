На Кубани сотрудника уголовного розыска посадили за продажу персональных данных

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-24T14:29:40+03:00

Не менее 15 раз он передавал информацию неизвестному

Изменить размер текста: A A

В Тбилисском районе вынесли приговор бывшему сотруднику уголовного розыска. Выяснилось, что 34-летний старший оперуполномоченный торговал персональными данными граждан.

- С февраля по ноябрь 2018-го года он предоставлял паспортные данные граждан неустановленному лицу, выгружая текстовые сообщения и фотоснимки со сведениями о серии, номере и дате выдачи паспорта, месте регистрации, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Мужчину признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к реальному сроку. Бывший полицейский проведет за решеткой 2,5 года и лишен права занимать должности в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU