2019-07-24T14:29:40+03:00
Общество

На Кубани сотрудника уголовного розыска посадили за продажу персональных данных

Не менее 15 раз он передавал информацию неизвестному
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Мужчина продавал паспортные данныеМужчина продавал паспортные данные
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В Тбилисском районе вынесли приговор бывшему сотруднику уголовного розыска. Выяснилось, что 34-летний старший оперуполномоченный торговал персональными данными граждан.

- С февраля по ноябрь 2018-го года он предоставлял паспортные данные граждан неустановленному лицу, выгружая текстовые сообщения и фотоснимки со сведениями о серии, номере и дате выдачи паспорта, месте регистрации, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Мужчину признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к реальному сроку. Бывший полицейский проведет за решеткой 2,5 года и лишен права занимать должности в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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