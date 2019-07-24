2019-07-24T15:10:07+03:00
Общество

В Краснодарском крае откроют четыре опорных школы РАН

Кубань стала одним из 32 регионов, где запустят пилотный проект
Максим ОСОКИН
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Президент Российской академии наук Александр Сергеев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяПрезидент Российской академии наук Александр Сергеев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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С 1 сентября 2019 года 4 кубанские школы получат статус базовых образовательных учреждений РАН. Это - Краснодарский лицей № 90, гимназии № 36 и 69 краевой столицы, а также 8-я гимназия в Сочи.

- В этих образовательных учреждениях будут преподавать педагоги кубанских ВУЗов. Они смогут выявлять талантливых детей и помогут им реализовать себя, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам президента Российской академии наук Александра Сергеева, педагогический состав базовых школ будет проходить серьезный отбор, так как только сильные преподаватели смогут дать одаренным детям большой багаж знаний.

Он также обратил внимание на то, что в сельских школах региона дети ориентированы в основном на городские профессии. Эту ситуацию, по мнению Сергеева, надо менять, так как эти дети лучше всего приспособлены к тому, чтобы прийти в сельское хозяйство. Сейчас готовится проект, который подразумевает открытие в нескольких сельских учебных заведениях лабораторий, где ученикам покажут, все стадии современного выращивания растений и роботизация сельского хозяйства. Это поможет заинтересовать будущих аграриев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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